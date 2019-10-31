Gerze'de fiber hat çalışması

Fiberkentt projeleri ile bakır kablo altyapısı üzerinden verilen hizmetler, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller /outdoor sistemler ve fiberoptik kablolarla değiştiriliyor.

Bu kapsamda mahallelerde fiberoptik kablo çekim çalışmaları ve sistem kurulumları tamamlandı. Türk Telekom Sinop İl Müdürü Mustafa Töre, kasım ayı içerisinde tüm kullanıcıların mevcut hatlarının outdoor fiber sistem üzerine aktarma çalışmalarının tamamlanacağını duyurdu. FiberkentTT projesi sayesinde Türk Telekom kullanıcılarına daha yüksek hızlarda (100 Mbps'e kadar) ve daha kaliteli internet hizmeti, ip tabanlı teknolojiler üzerinden telefon hizmeti, televizyon keyfini katlayacak teknolojik özellikleri ve Tivibu (IPTv) gibi hizmetler sunulacağı belirtildi. Son olarak; yeni yetişen nesillerin ve tüm müşterilerinin bilgiye erişimin altyapısını sağlamak sorumluluğu ile çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirten Töre, “Türk Telekom olarak Türkiye'nin tartışmasız iletişim ve eğlence teknolojileri lideri olarak, her alanda işimizi en iyi şekilde yaparak, müşterilerimizin iş ve yaşamlarını zenginleştirmelerini sağlamaya devam edeceğiz” dedi.