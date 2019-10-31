İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gerze'de fiber hat çalışması

Türk Telekom Gerze ilçe merkezi genelinde FiberkenTT dönüşüm çalışmalarına başladı.


Fiberkentt projeleri ile bakır kablo altyapısı üzerinden verilen hizmetler, verimliliği yüksek olan yeni nesil santraller /outdoor sistemler ve fiberoptik kablolarla değiştiriliyor.


Bu kapsamda mahallelerde fiberoptik kablo çekim çalışmaları ve sistem kurulumları tamamlandı. Türk Telekom Sinop İl Müdürü Mustafa Töre, kasım ayı içerisinde tüm kullanıcıların mevcut hatlarının outdoor fiber sistem üzerine aktarma çalışmalarının tamamlanacağını duyurdu. FiberkentTT projesi sayesinde Türk Telekom kullanıcılarına daha yüksek hızlarda (100 Mbps'e kadar) ve daha kaliteli internet hizmeti, ip tabanlı teknolojiler üzerinden telefon hizmeti, televizyon keyfini katlayacak teknolojik özellikleri ve Tivibu (IPTv) gibi hizmetler sunulacağı belirtildi. Son olarak; yeni yetişen nesillerin ve tüm müşterilerinin bilgiye erişimin altyapısını sağlamak sorumluluğu ile çalışmalarının il genelinde devam edeceğini belirten Töre, “Türk Telekom olarak Türkiye'nin tartışmasız iletişim ve eğlence teknolojileri lideri olarak, her alanda işimizi en iyi şekilde yaparak, müşterilerimizin iş ve yaşamlarını zenginleştirmelerini sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.