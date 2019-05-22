Gerze'de liman içinde yosun ve çöp kirliliği

Sinop'un Gerze ilçesindeki limanda yosun ve çöp kirliliği vatandaşları rahatsız ediyor.

Gerze Balıkçı Barınağı'nın yapılmasının ardından bugüne kadar herhangi bir dip taraması yapılmadığını belirten kıyı balıkçıları, dalgakıranlar sebebiyle liman içindeki atıkların yeteri kadar dağılmadığı için yosunların ve atıkların her geçen gün biraz daha biriktiğini belirtti.

Gerze Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Osman Başar, bilinçsizce atılan plastik poşet, pet ve diğer tüm atıkların hem denize ve deniz canlılarına hem de balık avı sırasında kendilerine zarar verdiğini söyledi. Başar, "Plastik, kimyasal ve cam atıklar deniz canlılarının yok olmasına sebep oluyor" dedi.

Kooperatif başkanı Başar, plastik atıkların doğada 400-450 yıl arasında, cam şişelerin ise 4000-4500 yılda yok olduğunu kaydederek, denize ve çevreye bilinçsizce atılan atıkların yalnızca deniz canlılarına, kuşlara değil tüm canlılara ve doğaya kalıcı zararları olduğunu kaydetti.