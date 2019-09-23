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Gerze'de süslü tur

Süslü kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan ’Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ etkinliği ilk kez Gerze’de düzenlendi.

Süslü kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği ilk kez Gerze'de düzenlendi.


İzmirli kadınlar tarafından 2013 yılında başlatılan ve kısa sürede tüm ülke geneline yayılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntülere sahne oldu.


Gerze'de ilk kez gerçekleştirilen etkinliğe katılan kadınlar İskele Meydanı'ndan bir araya gelmesinin ardından folklor gösterisi yapıldı ve etkinlikle alakalı olarak Hilal Arslan basın açıklamasında bulundu.


Gerzeli Süslü Kadınlar, Alaattin Şahin Caddesi, Recai Kuru Bulvarı'ndan, Okullar Caddesi ve oradan da tekrar iskele meydanına gelerek 4-5 km boyunca pedal çevirdiler.

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