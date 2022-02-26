Gerze'ye yapılacak yeni lise ihale çıkıyor

Sinop'un Gerze ilçesine yapılacak olan 16 derslikli yeni Gerze İmam Hatip Lisesi, mart ayında ihaleye çıkacak.

Geçen ay Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu'nun duyurduğu, kentte ihtiyaç duyulan 3 ilçeye yapılacak olan okullar arasından, Gerze ilçesine yapılacak olan lise projesi Mart ayında ihaleye çıkıyor. Yakup Üçüncüoğlu, Gerze'nin nüfus olarak büyüdüğünü, bundan dolayı ilçede okul kapasitesinin yetersiz kaldığını belirterek Gerze Atatürk Mahallesi'nde bakanlıktan gelen bütçeyle lise binası yapılacağını ifade etmişti.

Yeni lise yapımının ihale duyurusunu AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Giresun, projenin fotoğraflarını yayımlayarak “Gerze'mize devasa eğitim yatırımı; 16 derslikli, 50 kız 50 erkek olmak üzere toplam 100 kişilik öğrenci yurt kapasiteli, kapalı spor salonu barındıran Gerze İmam Hatip Lisesi ihalesi 29 Mart'ta yapılıyor” ifadelerini kullandı.