Gezi tekneleri sezona hazırlanıyor

Sinop'ta yaz aylarında yolcu taşıyan ve Liman Başkanlığınca karaya çekilen gezi tekneleri denetlenerek 'denize elverişli' belgesi veriliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde 18 adet gezi teknesi yaz aylarında faaliyet gösteriyor. Bunların tarafımızca her yıl kara ve deniz kontrolleri titizlikle yapılıyor ve 1 yıl süreli 'denize elverişli' belgesi veriliyor. Geçerli 'denize elverişli' belgesi bulunmayan tekneler denize çıkamaz ve seyir yapamaz" dedi.

Sinop'un Karadeniz Bölgesi içerisinde gezi tekneleri ile tur yapılan önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Kazım Alpay, vatandaşın can güvenliğinin kendileri için ilk sırada olduğu sözlerine ekledi.

Bu arada uygulama kapsamında karaya çekilen teknelerin su altında kalan ahşap kısımları, şaft ve pervane kısımlarının kontrol edildiği öğrenildi.