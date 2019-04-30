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Gönüllü öğretmenlere AFAD'dan eğitim

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AGAD) tarafından bu hafta boyunca eğitim veriliyor.

Sinop Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü(AGAD) tarafından bu hafta boyunca eğitim veriliyor.


Sinop' ta çeşitli okullardan katılan 22 gönüllü öğretmenin katılımıyla düzenlenen eğitimde başlangıçta sözlü olarak AFAD ekiplerinin kullandığı tüm aletlerin özellikleri anlatıldı. Önümüzdeki günlerde ise alınan bu eğitimleri, tatbikat yaparak acil durumlarda yapılması gereken senaryo için deneyim kazandırılacak.


Alınan eğitimler hakkında konuşma yapan öğretmenler, “AFAD ekipleri ile belirli bir protokol çerçevesinde aletlerin tanıtımı ile ilgili bilgiler aldık, bu eğitim Sinop'ta bulunan gönüllü öğretmenler ile ortaklaşa veriliyor. Bugün eğitimci biz değiliz, eğitimciler AFAD ekipleri. Teorik eğitimleri tamamlıyoruz, önümüzdeki günlerde uygulamaya dönük eğitimler yapacağız. Bu bizim için başlangıçtı, eğitimler bittikten sonra yetkiyi aldığımızda birlikte olaylara giderek daha tecrübeli olacağız” dedi.

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