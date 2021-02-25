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Görenleri hem korkuttu hem şaşırttı

Sinop’ta avlanmaya çıkan balıkçılar ağları toplarken büyük bir sürprizle karşılaştı.

Sinop'ta avlanmaya çıkan balıkçılar ağları toplarken büyük bir sürprizle karşılaştı.


Karadeniz açıklarına avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan 2 adet fener balığı, görenleri hem şaşırttı hem korkuttu. Önceki gün avlanmak için çıkan balıkların ağına 2 adet fener balığı takıldı. Lezzetli eti ile de bilinen fener balığı kilosu 50 TL den satışa sunuldu. Tezgahlarda sıra dışı fener balığını görenler hem şaşırdı hem de korktu.



“Denizlerin prensesi"


Konuyla ilgili konuşan balıkçı Eşref Durmaz, “Denizlerin prensesi, dıştan baktığınızda çok korkutucu ürpertici ama inceleyip baktığınız da çok narin çok hassas eti de çok lezzetli bir balık. Ağlarımıza 2 adet fener balığı takıldı. İnsanların müşterilerimizin çok dikkatini çekiyor. Her gelen soruyor dış görüntüsü nedeniyle biraz korkutucu olsa da eti çok lezzetli. Denizin derinliklerinde yaşarlar. Bu bölgede çok sık yakalanmaz. Yüzünün önüne sarkan feneri ile denizin derinliklerinde ışık saçarak ufak balıkları avlar. Vücudu çok yassıdır. Büyük bir kafası ve çok büyük ağzı, sırtında 2 yüzgeci ve dikenleri bulunur. Bu dikenlerin birisi diğerlerinden çok daha uzundur ve ağzının önüne kadar sarkar. Genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Denizi'nde yaşarlar” dedi.


Çoğu kişi tarafından bilinmeyen fener balığının ilginç avlanma tekniğini de anlatan Durmaz, “Bunun gövdesi çok büyük kanat açıları ise çok küçük. Denizlerde hızlı değil. Bunun kanatları da el biçimindedir. Kendisini kuma veya yosunların içerisine gömer. Adını aldığı feneri de buradadır, bu böyle fener gibi parlar. Parlayan et şeklinde olan fenerini balıklar yemeye gelince hemen ağzını açar ve o balığı da yutar. Bunun avlanma şeklide budur" dedi.

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