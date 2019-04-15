Gülle atmada Türkiye birincisi oldu

Mersin'de düzenlenen Özel Sporcular Gülle Atma Yarışması'nda yıldız erkeklerde Sinop Erfelek Şehit Kenan Döngel İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mert Can, 9,92'lik derecesiyle Türkiye birincisi oldu.

Mert'in Beden Eğitimi Öğretmeni Burhanettin Akca, yaptığı açıklamada, “Okulumuzda gülle atma eğitimi verirken 14 yaşındaki Mert Can öğrencimin atışlarını fark ettim. Geçen yıl Mayıs ayında çalışmalara başladık. 10 aydır Mert hiç boş durmadı, sürekli çalıştı. Teneffüslerde, öğle aralarında ve yaz tatilinde hiç ara vermeden çalıştı. Mersin'deki finalde baya iyi rakipleri vardı fakat Mert her şeye rağmen Türkiye birincisi oldu” dedi.

“Hedefimiz milli takım”

Açıklamalarının devamında Burhanettin Akca, “Hedefimiz Milli Takıma girmek. Şimdiden Mert, 10 metreye yakın atış yapabilmekte. Bu mesafeyi 11 metreye çıkarabildiğimiz zaman Milli Takım kampına gidecek. Ben inanıyorum Mert daha güzel rakamlar çıkaracak. Onun için daha çok çalışacağız. Çalışmalara yeniden başlıyoruz, farklı antrenman teknikleri ile durmadan devam edeceğiz” diye konuştu.