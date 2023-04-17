Günde 14 adetle başladı, şimdi ailesiyle binlercesini üretiyor

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Bahri Aslan(73), emekliliğinden sıkılarak kurduğu atölyede cam kaşık üretmeye başladı. Başlangıçta günde 14 tane ürettikleri cam kaşıklar şimdi ise bu sayı 3 bine çıktı.

Sinop'un Gerze ilçesinde yaşayan Bahri Aslan, emekli olduktan sonra boş durmaktan sıkıldı, kendi imal ettiği kalıp ve tezgâhlarla cam kaşık üretimine başlayarak aile işletmesini kurdu. Oğluyla birlikte mesleğini ilerleten Aslan, günde 14 adet üretirken, şimdi ise günde 3 bin adet üretiyor. Aslan ailesi, hazırladıkları setleri dünyanın birçok ülkesine gönderiyor.

"14 kaşık yaparken 15 bin tane sipariş aldık"

Bahri Aslan, emekli olmadan önce Sinop ve Konya'da cam fabrikasında çalıştığını, emekliliğinden sonra ise boş durmaktan sıkılıp 16 yıl önce bu işletmeyi kurduğunu söyledi. Aslan, “Uyuyamadım işe alışkın olduğumuz için, ufaktan hanımla birlikte böyle bir şey yapmaya başladık. Günde 14 tane kaşık yapıyorduk, sektörden geldiğimiz için müşterileri tanıyorduk, onlara numune gönderdik. 14 kaşık yaparken 15 bin tane sipariş aldık. 14'ü 100'e bine çıkararak bu hale geldik. Bugün günde 500 takım yani 3 bin tane üretiyoruz” diye konuştu.

Yurt dışına cam kaşık gönderiyorlar

Asıl mesleğinin elektrikçi olduğunu ancak babasının başlattığı mesleği sürdürdüğünü belirten Kadir Aslan, “Beraber daha önce Konya'da cam fabrikasında çalışmıştık. Fabrika kapatıldıktan sonra ben İstanbul'a gittim, reklam şirketinde 6 sene çalıştıktan sonra tekrar Sinop'a geri döndüm. Baba dükkânı açmıştı o zaman, biz Sinop cam fabrikasında çalışırken kalıpları yapmıştık, tezgâhları ayarlamıştık. Ama cam bulamıyorduk o zamanlar, cam yurt dışından geliyor ülkemizde cam bulmak sorun. Üretime devam ediyoruz aile şirketi olarak, eşim ve ben, arada okuldan artan zamanlarında oğlum geliyor. Babadan oğluna, ondan da torununa doğru gidiyor” şeklinde konuştu. Ürettikleri kaşıkları Türkiye'deki müşterilerinin dışında Rusya, Almanya, Fransa ve Amerika'ya da gönderdiklerini kaydetti.

Okuldan arta kalan zamanlarında dedesinin başlattığı mesleği öğrendiğini kaydeden 17 yaşındaki Arda Aslan, üretim yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Aslan, “Geliyorum çalışıyorum, yardımcı oluyorum anneme babama. Çoğu aşamasını biliyorum. Bu işi devam ettiririm en azından meslek ilerler, aile mesleği sonuçta” dedi.