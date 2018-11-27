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Güney Kore'den gazi torunlarına eğitim yardımı

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee tarafından Sinoplu Kore gazilerinin torunlarına eğitim yardımı yapıldı.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezince, Sinop Üniversitesi Uygulama Otelinde düzenlenen program İstiklal Marşı ve Kore Marşı'nın okunmasıyla başladı. Her iki ülkenin marşlarının okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Hava Ataşesi Yarbay Kyuill Lee ve Sinop Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Kore gazilerinin torunlarına eğitim yardımı ve Kore şehidi çocuklarına da madalya ve heykelcik takdim edildi.


Programa ayrıca, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Hasan Başkök, Sinop Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Keleş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sabri Boztepe ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

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