Gurbetçi vatandaş köpeklerine sahip arıyor

5 Nisan 2018 tarihinde Sinop'a gelen ve kısa süre içinde yurt dışına çıkması gereken Cemal Erdal'ın sahip çıktığı sokak köpeği dün 10 yavru yaptı. Cemal Erdal, anne köpek ve 10 yavrusuna bakacak bir hayvanseveri arıyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cemal Erdal, “Ben yurt dışından, 5 Nisan'da Sinop'a geldim. Evimin karşısında Meslek Yüksek Okulu var. Bu köpek oradaki bekçilerin yanına gidip geliyordu. Küçük bir yavruydu. Bekçiler köpeğe ekmek veriyorlardı. Daha sonra ise ben de ekmek vermeye başladım. Bana alıştı. Ben de hayvana iyice baktım, büyüttüm. Burada anne oldu. Dün akşam doğum yaptı. 10 tane köpek yavrusu var. Köpekleri seviyorum ama nasıl yapacağım. Hanım olsa kızıyor. Hanımı görünce kaçıyordu. Beni görünce arabaya bile atlıyordu. Hayvan bana alıştı. Hayvanların sahibi insanlar. Hayvan sevgisi olmayan insanın, insan sevgisi olamaz. Bu köpekler kaldı buralarda. Ne yapacağım bilmiyorum. Bunları bakacak birisine vermek istiyorum" dedi.