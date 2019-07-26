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Gurbetçiler emeklilik konusunda süre istiyor

Avrupa Sinoplular Derneği (ASİDER) Başkan Yardımcısı Şirvan Ünal, gurbetçilerle ilgili emeklilik meselesinin 31 Aralık’a kadar uzatmasını talep ettiklerini söyledi.

Avrupa Sinoplular Derneği (ASİDER) Başkan Yardımcısı Şirvan Ünal, gurbetçilerle ilgili emeklilik meselesinin 31 Aralık'a kadar uzatmasını talep ettiklerini söyledi.


Hükümet ve muhalefete seslenen Avrupa Sinoplular Derneği (ASİDER) Başkan Yardımcısı Şirvan Ünal, “1 Ağustos'ta sona erecek olan Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarımızın emeklilik sorununu 31 Aralık'a kadar uzatılmasını hükümetimizden ve muhalefetten istiyoruz. Bu düzenleme yurt dışı emeklilik için 1 Ağustos'ta sona ermesi gurbetçileri yani Türk vatandaşlarını derinden üzmüştür. Gurbetçilerin akrabaları, eşleri ve dostları gelecek seçimde ne yapacağını şimdiden düşünüyor. Bu düzenlemenin tekrar gözden geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.

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