Sinop'un Türkeli ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü "Gurbetten Sılaya Türkeli Buluşması" şenliği düzenlenecek.

Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında belediye tarafından 13 Ağustos Salı günü ilçeye bağlı Yusuflu köyündeki mesire alanında saat 12.00 ile 18.00 arası düzenlenecek şenlikte davul-zurna, animasyon, orijinal imzalı forma takdimi yapılacak ve katılanlara keşkek ve köfte ikram edilecek.

Saat 20.00-24.00 saatleri arasında ise Türkeli Merkez Camisi önünde çocuk şenliği düzenlenecek. Şenlikte çeşitli yarışmalar, animasyon gösterileri yapılacak ve hediyeler takdim edilecek.