İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gurbetten Sılaya Türkeli Buluşması

Sinop’un Türkeli ilçesinde Kurban Bayramı’nın 3.

Sinop'un Türkeli ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü "Gurbetten Sılaya Türkeli Buluşması" şenliği düzenlenecek.


Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında belediye tarafından 13 Ağustos Salı günü ilçeye bağlı Yusuflu köyündeki mesire alanında saat 12.00 ile 18.00 arası düzenlenecek şenlikte davul-zurna, animasyon, orijinal imzalı forma takdimi yapılacak ve katılanlara keşkek ve köfte ikram edilecek.


Saat 20.00-24.00 saatleri arasında ise Türkeli Merkez Camisi önünde çocuk şenliği düzenlenecek. Şenlikte çeşitli yarışmalar, animasyon gösterileri yapılacak ve hediyeler takdim edilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.