Gürleyik Deresi'nde ıslah çalışmaları tamamlandı

Sinop'un Gerze ilçe merkezi ile Gerze Şehir Mezarlığı'nın taşkın kontrolünü sağlamak amacıyla başlatılan Gürleyik Deresi ıslah çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Sinop'un Gerze ilçesindeki Gürleyik Deresi'nde yürütülen ıslah çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. DSİ Genel Müdürü Balta, “Tüm bölgelerimizde estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle, hem taşkın risklerini azaltıyor, hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Bu çerçevede Sinop Gerze ilçe merkezi ve Gerze Şehir Mezarlığı'nın taşkın kontrolünü sağlamak için Gürleyik Deresi'nde yürütülen çalışmalar tamamlanmıştır. Gerze ilçe merkezinin Gürleyik Deresi 2. kısım inşaatında, 820 metre uzunluğunda temeli beton harçlı kargir duvar, 400 metre dere içi beton taban kaplama, 2 adet menfez ve 800 metre ferforje korkuluk imalatları yapılmıştır” diye konuştu.