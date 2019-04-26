Gürsel Öz: “Türkiye'nin en önde gelen kooperatiflerinden birisiyiz”

Sinop Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürsel Öz, kooperatiflerinin yönetimi ile birlikte Sinop'a en iyi hizmetler verdiklerini belirterek açıklamalarda bulundu.

Öz açıklamalarının devamında; “Bu verdiğimiz hizmetleri de Sinop esnafı biliyor. Devamlı hizmetlerimizi en üst çıtaya çıkarmak hedefiyle yola çıkmıştık. Bugün Türkiye'nin sayılı kendi binasına, kendi yönetim birimine, gerekli yeterli kadar gayrimenkul ve sermayesine ulaşmış bir kooperatif şekline getirdik. Bu konuda Türkiye'nin en önde gelen kooperatiflerinden birisiyiz. Türkiye'de kooperatif kredileri 75 bin ile 200 bin arasında kooperatifin de ekonomik durumuna göre verilir. Sinop Esnaf ve Kefalet Kooperatifi şuan da, Sinop'ta 200 bin veren tüm kooperatiflerimiz arasında tek kooperatifimizdir. Yani 200 bin lira bu bunun derecesinin ödülüdür. Bizde ödül kredinin yükseltme miktarı ile olur. Ve biz bunu bir numaradan alıyoruz. Bu hizmetlerimizi daha da geliştirmek için çok mücadele ettik. Sinop ekonomisinin zor dönemde olduğu günlerde, Sinop esnafına her türlü kredi finansman imkanı sağladık. Gerekirse sıfır faizle, gerekse %5 düşük faizli kredi verdik. Son 3 aylık dönemde de Sinop esnafına yaklaşık 35 milyon destek sağladık. Bu da Sinop'ta ki bazı resmi kurumların yapmış olduğu yatırımları ve destekleri inceleyip bir de bizimkini rakamsal inceleyip onların kat kat üstünde olan bir performans olduğunu göreceksiniz. Bizim yanımızda 4 tane personel var. Biz bu işleri 4 personel ile yürütüyoruz. Ve bugün de çok iddialıyız. Bir bankanın anca 10 personel ile yapamadığını biz burada 4 kişi ile yapıyoruz” dedi.