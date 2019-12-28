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Güzelkent'e su arıtma tesisi kuruldu

Sinop’un Türkeli ilçesi Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen’in girişimleri sonucu, iş adamı Ahmet Gürleyen tarafından Güzelkent köyüne hibe olarak kurulan su arıtma tesisi faaliyete girdi.

Sinop'un Türkeli ilçesi Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen'in girişimleri sonucu, iş adamı Ahmet Gürleyen tarafından Güzelkent köyüne hibe olarak kurulan su arıtma tesisi faaliyete girdi.


Türkeli'nin Güzelkent köyünde, Muhtar Hayri Gürleyen'in girişimleri sonucu Ankara'daki yakın akrabası olan iş adamı Ahmet Gürleyen tarafından hibe olarak su arıtma tesisi kuruldu.


Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu tesiste günlük 72 ton mikroplardan arınmış, arıtılmış su alınabileceğini belirterek, "Yapılan su arıtma tesisi ile birlikte artık markette satılan hazır su, çeşmemizden ücretsiz olarak akacak. Değerli amcam Ahmet Gürleyen ile geçen bayram yaptığımız sohbetimizde, 'Köyümüze benim yapabileceğim bir şey var mı?' diye sormuştu. Ben de kendisine sularımızın çok kireçli olduğunu, vatandaşların musluk suyunu içemediğini, 'çeşmesini biz yaparız, arıtmayı da siz takarsanız çok faydalı bir hizmet gerçekleştirmiş oluruz' dedim, sağ olsun bizi kırmadı ve en büyüğünden sanayi tipi sistemi köyümüze kurdu. Kendisine bu hizmetinden ötürü köyüm ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.


Gürleyen, su arıtma tesisinin hibe olarak sağlanmasında emeği geçen iş adamı Ahmet Gürleyen'e günün anısına teşekkür plaketini takdim etti.

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