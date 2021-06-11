Güzelkent'te sahil düzenleme çalışmaları

Sinop'un Türkeli İlçesine bağlı Güzelkent köyünde, muhtarlık tarafından sahil düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Türkeli Güzelkent köyü sahilinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, “Sahilimizde yöresel lezzetler ve hediyelik eşya fuarını kuracağımız alanın yol bakımlarını ve çevre düzenlemelerini yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da plajımızın temizliğini tamamladık. Çöp kovalarımızı, duşlu soyunma kabinlerimizi ve engelli girişlerimizi önümüzdeki haftaya montajını yapacağız. Önümüzdeki hafta da Allah nasip ederse yöresel ürünler ve hediyelik eşya pazarımızın standları geliyor. Şuan için 60 standımız oldu. Yer tutmak isteyenler, Pazartesi güne kadar başvuru yapabilir” dedi.

Muhtar Gürleyen, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sahilimizde geçen yıllarda bulunan büfelerimizi yıkarak, yeni büfeler ve oturma alanları oluşturduk. Aynı zamanda sahildeki otelimizde de bakım ve onarım yapılarak, yaza hazır hale geliyor. Sahil düzenlemelerimiz ve yeni stant alanlarımızla A'dan Z'ye çalışmalarımızı tamamlayarak, 20 Haziran'dan itibaren Helaldı sahili yaz sezonuna tam anlamıyla hazır hale gelecek.”