Güzelkent'te sahil, morg ve şadırvan düzenlemesi

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde yaz öncesi başlatılan çalışmalar devam ediyor.

İlçeye bağlı Güzelkent köyünde muhtarlık öncülüğünde hayırsever vatandaşların yardımıyla sağlanan 10 adet bank ve oturma masaları, sahilin belirli yerlerine konuldu.

Köy Muhtarı Hayri Gürleyen yaptığı açıklamada, muhtarlık tarafından ilçedeki özel bir firmaya yaptırılan bank ve oturma masalarının, sahilde vatandaşların gezinti alanlarına konulduğunu söyledi.

Gürleyen, çalışmalar kapsamında Sahil Camii şadırvan, morg ve lavabolarında da yenileme çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Zamanla yıpranan cami şadırvan, morg ve lavabolarını yine muhtarlık öncülüğünde hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle yeniden düzenliyoruz. 140 bin liraya mal olacak tadilat çalışmalarını hayırsever vatandaşlarımızın da desteğiyle en kısa sürede bitirmek için çalışıyoruz" dedi.