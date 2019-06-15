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Güzelkent'te yaz temizliği

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde park, sokak ve caddelerde yaz temizliği yapıldı.


Yaz aylarında özellikle gurbetçilerin de akın etmesiyle yaz nüfusunun 8 bini bulduğu Güzelkent köyünde, muhtarlık öncülüğünde ilçe belediyesi desteğiyle park, sokak ve caddelerde yaz temizliği yapıldı.


Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, "İlçe belediyesi takviye desteği ile cadde, park ve sokaklarımızın yollarını temizliyoruz. Yaz tatillerini memleketlerinde geçiren değerli gurbetçilerimize daha güzel bir Güzelkent sunmak adına köy merkezi, sahil ve plajlarımızda yaz temizliği yaptık" dedi.


Muhtar Gürleyen, yaz temizliği için destek sağlayan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan ve belediye personeline teşekkür etti.

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