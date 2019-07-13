Hacı adayları Sinop'tan uğurlandı

Sinop'tan hac farizası için kutsal topraklara gidecek 108 hacı adayı için uğurlama töreni düzenledi.

Sinop İl Müftülüğü tarafından Alâeddin Cami'de düzenlenen törene çok sayıda hacı adayı yakını vatandaş katıldı. Cami avlusunda düzenlenen törende İl Müftüsü Ali Hayri Çelik uğurlama konuşması yaptı ve hacı adayları için dua etti.

Müftü Çelik yaptığı konuşmada, "Kimileriniz yıllardır bu günü bekliyordu. Artık sıranız geldi, Kâbe'yi görme ve Medine topraklarına ayak basma şerefine sizler de kavuşacaksınız. O topraklarda zemzem suyunu doyasıya içeceksiniz. Hepiniz seçilmiş insanlarsınız. Allah'ın hac vazifesini müjdelediği kişilersiniz. Değerli hacı adaylarımız, bilmelisiniz ki şeytan o topraklarda sizleri çok dürtecek, taşkınlığa günaha davet edecek. Sizler orada şeytan taşlarken aslında kendi nefsinizi taşlayacaksınız. Nefsinizi koruyun, şeytanın davetine liyakat etmeyin" dedi.

“Asıl önemli olan orada hacı olmak değil, döndüğünüzde hacılığınızı sürdürmektir” diye sözlerine devam eden İl Müftüsü Çelik, “Kâbe'de temizlenip memleketinize döneceksiniz, döndüğünüzde hacı lakabınızı korumaya özen gösterin. O topraklara gitmek kadar önemli bir şey daha var; o da döndüğünüzde hacı olarak kalabilmektir" dedi.

Törenin ardından sevdikleriyle vedalaşan hacı adayları, otobüsle Gerze'ye yola çıktı. Akşam namazını Gerze'de kıldıktan sonra Samsun-Çarşamba Havalimanından saat 02.00 sıralarında kalkacak olan uçakla Medine'ye gidecekler.

Düzenlenen programa AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, AK Parti İl Başkanı Uğur Giresun, İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve çok sayıda hacı adayı yakınları katıldı.