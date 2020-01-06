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Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Gürcistan karasularında Sinoplu balıkçılar tarafından avlanan hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı.

Uzun bir aranın ardından tezgahları dolduran hamsinin fiyatı da 25 TL'lerden 10 TL'lere geriledi.


Gürcistan karasularında 1 Ocak'tan itibaren avlanmaya başlayan Sinoplu balıkçılar memleketlerine hamsi göndermeye başladı.


Balıkçı Eşref Balyemez konu ile ilgili açıklamada, “Havalar soğudukça hamsi bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Şu an tezgahımızda Gürcü hamsisi yer alıyor. İnşallah daha da bol olacağını umut ediyoruz. Fiyat olarak uzun bir aradan sonra ilk kez 10 TL'ye satıyoruz. Daha önce kilosunu 15-25 TL'ye satıyorduk. Son 1 aydır en ucuz fiyattan satıyoruz” dedi.

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