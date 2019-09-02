Hamsilos için tepki yürüyüşü

Sinop'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Hamsilos Tabiat Parkı'nın işletmeye verilmesi üzerine tabiat parkının girişinin ücretli olmasına Sinoplular tepki gösterdi.

Sinop'un en çok ziyaret edilen noktaları içerisinde bulunan, yılda yüz binlerce kişinin uğradığı Hamsilos Tabiat Parkı, Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğünce pazarlık usulü ihaleye çıkartılarak 5 yıl süreyle işletmeye verildi. Hamsilos Tabiat Parkı'nın ücretli hale getirilmesine tepki gösteren yaklaşık 150-200 kişilik grup, parkın girişine kadar yürüyüş yaparak basın açıklamasında bulundu. Grup sözcüsü Tuncay Üstün yaptığı konuşmada, "Son yıllarda turizm merkezi olan Sinopumuza gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Hamsilos Tabiat Parkı'nın ranta kurban edilmesi, Sinop'un vicdanını derinden yaralamıştır. Tüm Sinoplu hemşerilerimizle bugün burada yerel ve genel siyasetçilerimizin ve aynı zamanda konuyla ilgili yetkililerimizin bu yanlıştan bir an önce dönülmesi için gerekli girişimlerde bulunmasını talep ediyoruz" dedi.

“Sinop sahipsiz değildir"

Açıklamalarının devamında Üstün, tüm Sinopluları kentin değerlerine sahip çıkmaya davet etti. Üstün, "Bizler hiçbir STK'ya ait değil, bu memleketin evlatlarıyız. Bu mücadelemiz hukuki mecralarda da devam edecektir. Kimse Sinop'u sahipsiz sanmasın. Bizi haklı davamızda yalnız bırakan yerel siyasetçi ve yöneticilerimize olan kırgınlığımızı da ayrıca belirtmek istiyoruz. Kimse unutmasın ki Sinoplu, kentine her daim geçmişte olduğu gibi gelecekte de sahip çıkmaya devam edecektir" diye konuştu.