İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hamsilos yolunda asfalt çalışması

Sinop’ta tabiat harikası Hamsilos’ta bisiklet ve yaya yolu asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Sinop'ta tabiat harikası Hamsilos'ta bisiklet ve yaya yolu asfaltlama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.


Sinop İl Genel Meclis Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Sinop'un Hamsilos mevkisinde bisiklet ve yaya yolu projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Üçüncüoğlu, “Bisiklet ve yaya yolu projesi sıcak asfalt programı ile birlikte yapılarak bitirilmiş oldu. Tabii, çevre düzeni de oradaki parke döşemeleri devam ediyor. Bu aşamada birde ince burunda mevkiinde KUZKA'nın ve milli parklarla ilgili bir projemiz var. Sorgun şelalesi var. Güzel yürüyüş yolları, bisiklet yolları var. Bu proje insanlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.