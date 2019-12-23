Hamsinin fiyatı tekrar yükselişte

Karadeniz'de bu günlerde nadir gözüken hamsinin tezgâhtaki fiyatı da yükseldi.

Havaların olumsuz gitmesiyle hamsi sürülerinin Karadeniz'den kaçması, tezgahları hamsiye yoksun bıraktı. Büyük bölümünün Gürcistan tarafına kaçması, geçen aylarda hamsi yatağı olarak bilinen Sinop'u olumsuz etkiledi. Bazı günlerde tezgahlarda hamsinin hiç olmayışından balıkçılar da muzdarip. Sinop'ta hamsiye bu dönemlerde ‘nadir' gözüyle bakılıyor. Az miktarda yakalanan hamsinin kilosu ise 15 TL'den satılıyor.

Balıkçı İbrahim Karaarslan, “Hamsiyi bu günlerde nadir görüyoruz. Bu durumdan vatandaşlar da memnun değil. Karadenizlinin vazgeçilmezi hamsidir ancak hamsi yatağı Sinop'ta bile zor bulunuyor. Bazı günler tezgahta hiç olmuyor. Yakalanan hamsiler de kentimize bile yetmiyor. Fiyatı da pahalı olunca vatandaş da uzak duruyor" dedi.

“Önümüzdeki aylarda yeniden dönebilir” diyen Karaarslan, “Karadeniz'e kar yağması lazım, deniz soğursa eğer hamsi geri dönebilir. Yılbaşından sonra soğuyacak görünüyor. Ocak ayında geri dönebilir. Tek çaremiz, bekleyip görmek” şeklinde konuştu.