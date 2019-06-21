Haşim Zehra Tarı Ortaokulu ailesi piknikte buluştu

Bu kapsamda Gerze Haşim Zehra Tarı Ortaokulu, Yaykıl köyü mevkisinde okul idaresi ve öğretmenleri olarak bir etkinlik düzenledi. Okul Müdürü Murat Balcıoğlu konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada, “MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 2019 Haziran dönemi öğretmenlerin mesleki çalışma programları 17 - 28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılmaktadır diyerek, bizler bakanlığımızın programına uygun olarak 'Haydi Etkinlik Üretelim' etkinliğinden sonra şimdi de 'Doğada öğrenelim, doğa yürüyüşü etkinliği ve oryantiring' etkinliği düzenlendik. Öğretmen arkadaşlarımızın motivasyonunun ve kurumsal aidiyet duygusunun artırılması amacı ile etkinlik sonunda piknik düzenlendik. Bu seneki mesleki çalışma programımız önceki senelere göre daha etkin ve verimli geçmektedir" diyerek programa katkı sağlayan çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Haşim Zehra Tarı Ortaokulu idareci ve öğretmenlerinin Yaykıl köyü mevkisinde bulunan alabalık tesislerinde düzenlenen pikniğe Gerze Kaymakamı Murat Güven, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Nazım Aksu katılarak mesleki çalışmalara destek verdi.