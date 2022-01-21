Hasta için ekipler seferber oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir hasta için sağlık ve özel idare ekipleri seferber oldu.

Ayancık'ın Akören köyünde yaşayan serebrovasküler hastası 73 yaşındaki İdris Demir için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye giden 112 sağlık ekipleri yolda kaldı. Yaklaşık 1 metreyi bulan karlı yolun açılması için Sinop İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. Ekipler yolu açarak güçlükle hastaya ulaşabildi. Yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından hasta, ambulansla hastaneye kaldırıldı.