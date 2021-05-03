Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı

Sinop'ta hasta taşıyan ambulans ile otomobillin çarpıştığı kaza maddi hasarlı olarak atlatıldı. Hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Ada Mahallesi Kıvrık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ada Mahallesi'nde bir evden hasta alan Gürsel Beyazca iradesindeki 57 KF 821 plakalı ambulans, karşı yönden gelen Mustafa Kemal Kocaakbaş iradesindeki 57 EF 555plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polisler her iki sürücü için alkol testi yaptı. Yapılan test sonucu her iki sürücüde alkol tespit edilemedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.