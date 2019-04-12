İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Havalar ısındı, vatandaşlar sahile akın etti

Sinop’ta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar, park ve çay bahçelerine akın etti.

Sinop'ta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar, park ve çay bahçelerine akın etti.


İl merkezinde 20 dereceyi gören sıcaklıkları fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçelere giderek keyifli anlar geçirdi.


Sahilde gezen Bülent Güney yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra sıcak havaları görmeye başladık. Sinop'un ilk bahar ve yaz ayları bir başka güzel oluyor. Havaların ısınmasından dolayı mutluyuz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.