Havalar ısındı, vatandaşlar sahile akın etti

Sinop'ta hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar, park ve çay bahçelerine akın etti.

İl merkezinde 20 dereceyi gören sıcaklıkları fırsat bilen vatandaşlar, park ve bahçelere giderek keyifli anlar geçirdi.

Sahilde gezen Bülent Güney yaptığı açıklamada, “Uzun bir aradan sonra sıcak havaları görmeye başladık. Sinop'un ilk bahar ve yaz ayları bir başka güzel oluyor. Havaların ısınmasından dolayı mutluyuz” dedi.