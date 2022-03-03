Hayati İnanç'a sevgi seli

Hukukçu-yazar Hayati İnanç, Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği'nin düzenlediği “Çınaraltı Gençlik Söyleşileri”nde gençlerle bir araya geldi.

Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide hukukçu-yazar Hayati İnanç, öğrencilerle söyleşi yaptı. Salonun tamamen dolduğu konferansta Hayati İnanç, ilim öğrenmenin önemini, 'hoca-talebe' ilişkisini, 'gönül adamı' ve ihlaslı olmayı anlattı. Yazar Hayati İnanç'ın Türk İslam tarihinden aktardığı örnek menkıbeleri katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. Yazar İnanç, konuşmasında özellikle İmamı Azam Hazretleri ve talebelerini, Halid-i Bağdadi Hazretleri ve talebeleri ile Osmanlı medrese ve hocalarından örnekler verdi.

Konferansın ardından Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, yoğun programına rağmen öğrencilere vakit ayırdığı için Hayati İnanç'a ve öğrencilere teşekkür ederek Sinop'a özgü kotra hediye etti. Öğrenciler ve konferansa katılan misafirler ise Hayati İnanç'ı görmek, sohbetini dinlemekten zevk aldıklarını kaydettiler.