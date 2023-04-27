Hayvana çarpmamak için fren yaptı, su kanalına devrildi

Sinop'ta seyir halindeyken önüne çıkan hayvana çarpmamak için fren yapan otomobil, ıslak zeminde hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan Ayancık istikametine seyreden G.K.'nin kullandığı 57 AT 911 plakalı otomobil, karanlık yolda önüne aniden çıkan hayvana çarpmamak için frene bastı. Yağış nedeniyle kaygan zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybederek savrulmaya başlayan otomobil, yol kenarındaki kanala devrildi. Kazada otomobilde bulunan şoför ile yolcu yara almadan kurtuldu.

Otomobil, çekici yardımıyla devrildiği su kanalından kaldırıldı.