"Herkes İçin Keloğlan" Türkeli'de sahnelendi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce Antalya Devlet Tiyatrosu tarafından yapılan ‘Herkes İçin Keloğlan' adlı çocuk oyunu, Türkeli ilçesinde sahneye çıktı.

Özlem Lale'nin kaleme aldığı, Sabri Özmener'in yönettiği saat 13.00'te oynanacak çocuk oyunu, bir saat gecikmeli başladı.

Keloğlan'ın güldüren ve düşündüren hikayelerinin anlatıldığı oyun, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyonla 19 Haziran Pazar günü seyircisiyle buluştu.

Türkeli Gençlik Merkezi yanında kurulan açık hava sahnesinde oynanan çocuk oyununa, en az çocuklar kadar yetişkinler de ilgi gösterdi.

Bazı aileler, tiyatro gösterisinin geç haber verildiğini, bu tür etkinliklerin birkaç gün önceden haber verilmesi gerektiğini ifade ederek, üzüntülerini dile getirdiler.

Gösteriye Belediye Başkanı Veysel Şahin, Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, Türkeli Fadıl Demirel Halk Kütüphanesi Müdürü Cevdet Şahin, çocuklar ve aileler katıldı.