İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Heyelan yaşanan yolda çalışmalar tamamlandı

Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde 1 Mart’ta yaşanan heyelan sonrası araç trafiği için tehlike arz eden bölgede başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlandı.

Türkeli ilçesine bağlı Yusuflu köyünde 1 Mart'ta yaşanan heyelan sonrası araç trafiği için tehlike arz eden bölgede başlatılan yol genişletme çalışmaları tamamlandı.


1 Mart'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümünün koptuğu Türkeli ile Yusuflu köyü arasındaki yoldaTürkeli İlçe Özel İdaresi tarafından yapılan çalışmalarla yol genişletme çalışmaları tamamlanarak yol yeniden trafiğeaçıldı.


Türkeli ilçe merkezi ile Yusuflu köyünü birbirine bağlayan yolda 1 Mart'ta meydana gelen heyelan nedeniyle yolun büyük bir bölümü kopmuş, menfezde de zararlar meydana gelmişti. Sadece otomobilleringeçebildiği yol ile ilgili Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçerek, iş makineleriyle söz konusu bölgede yol genişletme çalışmalarına başlamıştı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.