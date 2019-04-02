Hikmet Tosun: “Seyyid Bilal haziresi Sinop'un hafızası”

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, Seyyid Bilal haziresinin Sinop'un hafızası olduğunu söyledi.

Tosun, Sinop'ta bulunan Seyyid Bilal Camisi'nin çok büyük bir hazire olduğunu belirterek, “Sinop'un belleği Seyyid Bilal haziresidir. Biz Seyyid Bilal haziresine yaptığımız çalışmada 130'a yakın mezar belirledik. Tarihi kimliğe sahip mezarlar. Bu mezarlarda Selçuklular döneminde burada tersaneye komutanlık yapan insanlar, burada şehrin eşrafı, eşraf büyükleri yani biz bu tespitimizden sonra gördük ki Hz. Seyyid Bilal Sinop'un belleği aynı zamanda Türkiye'nin belleği yani. Türkiye'nin İslamlaşması ve Türkleşmesi ve ilk Türk kenti olması sebebi ile o dönemde yaşamış olan birçok alim, bilim adamı, komutan, idareci, devlet adamının bulunduğu bir mekan. Biz bu mekandaki mezar tespitimizden sonra pirinç levha üzerinde bu mezarların kimlere ait olduklarını Türkçe ve İngilizce yazacağız. Arkasından bu mezarların restorasyonunu gerçekleştireceğiz” dedi.