Hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatı ürünleri ilgi görüyor

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyündeki Helaldı İlkokulu'nda görevli Mehmet Aydın, öğrendiği ahşap yakma sanatı ile birbirinden güzel tablolar üretiyor.

Korona virüs döneminde okulların eğitim-öğretime ara vermesi üzerine bu durumu fırsata çeviren Helaldı İlkokulu'nda görevli Mehmet Aydın, ortaokul döneminden bildiği ahşap yakma sanatını pekiştirerek, resimli tablolar üretmeye başladı. İlk zamanlar hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatı ürünlerini sipariş üzerine hazırlayarak sattığını ifade eden Aydın, “Pandemi zamanında okulların eğitim öğretime ara vermesi üzerine boş vaktimi ahşap yakma sanatı ile değerlendirmek istedim. Ortaokul zamanından tekniğini bildiğim ahşap yakma ile resim yapmaya başladım. Yakma makinesini ahşap tutkunu sayın hocam Seyit Ali Yılmaz'dan aldığım tavsiye ile temin ettim. Resimlerin ahşap üzerine şablonunu geçirmek için kalem tutmamda sıkıntı olduğu için destek alıyorum ancak resmi yakma işi tamamen şahsıma ait. Resmin detayına göre hazırladığım çalışmaları 2-5 gün arasında tamamlıyorum” dedi.