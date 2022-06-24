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Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

Sinop’ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, sabah saatlerinde Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Selami Taşhan(52), köyde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Taşhan ağaçtan yere düştü. Olayı gören yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşhan'ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine cansız bedeni Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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