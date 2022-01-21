İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İki katlı ahşap ev yarım saatte kül oldu

Sinop’ta çıkan yangında 2 katlı bir ahşap ev, yarım saatte küle döndü.

Sinop'ta çıkan yangında 2 katlı bir ahşap ev, yarım saatte küle döndü.


Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Sazak köyünde Cemil Çalışan'a ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. Yarım saatte ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Gerze Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Müdahalenin ardından soğutma çalışmalarına yürütüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi komşuların telefonuna yansıdı.


Yangının, elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.