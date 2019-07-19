İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'un Gerze ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında İsmet Kara'nın kullandığı 57 FF 531 plakalı otomobil, Çağlayan-Sarımsak grup yolu istikametinde ilerlerken, Karaevli köyü mevkiinde karşı yönden gelen Ali Çakır yönetimindeki 57 TL 4010 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmet Kara ve eşi Şükriye Kara çarpmanın şiddetiyle araçta sıkıştı. Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, Gerze Devlet Hastanesine kaldırıldı.