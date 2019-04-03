İlk icraatı makam kapısını kaldırmak oldu

CHP'den Ayancık Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Kaya, belediyede gerçekleştirilen devir teslim töreninden sonra ilk icraatı makam kapısını kaldırmak oldu.

Kaya, başkanlık makamının ‘halkın makamı' olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşla aramızda gizlimiz saklımız yok. Bizler onların sorun ve ihtiyaçları için buradayız. Her vatandaşımız belediyemize gelip derdini rahatça anlatabilir. Burada sadece benim çalışmam yetmiyor. Belirli kişilerin de çalışması yetmiyor. Bugüne geldiğimiz gibi gönül bağımız olan herkesle birlikte daha fazla çalışacağız. Başarılı olmak zorundayız. Her daime çalışamaya devam edeceğiz” dedi.