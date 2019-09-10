İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencilerine 'uyum konferansı'

Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesi okul idaresi ve Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 2024 mezunları uyum programı kapsamında liseye yeni başlamış olan 9. sınıflara, eski imam hatip mezunu olan Avukat Ahmet Çetinkaya tarafından konferans verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, devamında açılış konuşması yapan Sinop Önder Başkan Yardımcısı İsmail Aksoy, “Gençler, sizler ufku açık, sorgulayan, araştıran ve anladığını geliştirecek gençlersiniz. Eğitim hayatınızda ve yaşamınızda çizdiğiniz yolun ehliyetli, ahlaklı ve liyakatlı bir şekilde olması gerektiğini ve yapacağınız her şeyin Allah rızası için olması gerektiğini hiçbir zaman unutmayın. Bu vesileyle bizler Sinop Önder İmam Hatipliler Derneği olarak zaman zaman okulumuzdan ve diğer okullardan mezun olan başarılı kariyer sahibi kişileri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Ardından Okul Müdürü Şükrü Eraltan, “Bugün ülkemizin hatta dünyanın en büyük problemi olan; vicdanlı, inançlı kişiler yetiştirememektir. Çok iyi mühendisler oluyor fakat bilgisini insanlığa zarar verecek yönde kullanıyor. Bilim insanı oluyor fakat ürettiği hastalıklarla binlerce insanın ölmesine sebep oluyor. Öğrendiğiniz bilgileri doğru yolda kullanmanız. İmam hatipleri küçümseyenlere aldanmayın, bu ülkede imam hatip mezunu olan ve çok iyi yerlere gelmiş yöneticiler de mevcuttur. Sizlerden beklentimiz, gelecekte o koltuklara sizlerin oturması” diye konuştu.