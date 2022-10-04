İncir ağacından düşen şahıs yaralandı

Sinop'ta bir vatandaş incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Atmaca Sokak'a meydana geldi. 68 yaşındaki Aziz Şeker, incir toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Şeker, ağacın dalının kırılması sonucu düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.