İnşaat alanında mahsur kalan çakal kurtarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde inşaat alanında mahsur kalan çakal, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi Liman mevkiinde bulunan inşaat alanına bir yabani hayvanın düştüğünü gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, inşaat alanına düşen ve uzun süre düştüğü yerden çıkamadığı için yorgun ve bitkin kalan çakalı, merdiven vasıtasıyla kurtararak özgürlüğüne kavuşturdular.