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İpek Yolu gezginleri Sinop'ta

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Praga’dan yola çıkan iki gezgin arkadaş, kültürel araştırma yapmak için İpek Yolu’nu takip ediyor.

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Praga'dan yola çıkan iki gezgin arkadaş, kültürel araştırma yapmak için İpek Yolu'nu takip ediyor. Otostop yaparak çeşitli ülkelere uğrayan gezginler, şimdi Türkiye'de.


İki Çek arkadaş Cyril Sup ve Matej Vohryzek, kültürel araştırma yapmak için İpek Yolu'nu takip ederek çeşitli ülkeleri gezdi. Gittikleri yerde çadır kuran gezginlerin şimdiki durağı ise Türkiye'nin en kuzeyi Sinop oldu. Antropolog ve müzisyen iki arkadaş, her duraklarında o yöreye ait değerleri gözlemliyor, videolar çekerek sosyal medya üzerinden dünyaya tanıtıyorlar.


Sinop'ta Pervane Medresesi'ne uğrayan Pragalı gezginler, Sinop'ta kültür incelemesinde bulundu.


Gezginler sonraki durağının yine otostop ile Samsun olacağını ifade ettiler.

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