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İş adamından öğrencilere giysi yardımı

Türkelili iş adamı Birol Özoğul tarafından ilçedeki öğrencilere giyim yardımında bulunuldu.


Türkelili iş adamı Birol Özoğul tarafından gönderilen yaklaşık 200 adet polar ve mont, AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, Gündoğdu Köyü Muhtarı Bahattin Yıldız ve Alagöz Köyü Muhtarı Ümit Yüksel aracılığıyla öğrencilere dağıtılmak üzere ilçe merkezi ve köylerdeki okulların idarecilerine teslim edildi.


Cumhuriyet, Atatürk, Helaldı, Akçabük ve Ayaz okullarındaki idarecilere teslim ederek, okul müdürlerini makamında ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Adem Ünal, okulların ihtiyaçları noktasında gereken desteği sağlamak için her zaman olduğu gibi bugünde çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. İlçe Başkanı Adem Ünal, kışlık giyim malzemelerini göndererek ihtiyaç sahibi öğrencilerin sevincine ortak olan hayırsever iş adamı Birol Özoğul'a teşekkür etti.

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