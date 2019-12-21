"?sim karde?li?i" ile ba?layan iyilik hareketi

Sinop'un T?rkeli il?esinde bayan arkada? gruplar?n?n el i?i ?rg? yaparak haz?rlad?klar? atk?, bere ve k??l?k giyecekler, A?r?'n?n Ele?kirt il?esindeki "T?rkeli" ad?ndaki k?yde okuyan ??rencilere ula?t?r?ld?.

Daha ?nce T?rkeli Belediyesinde 5 y?l g?revde bulunan ve sonras?nda A?r?'n?n Ele?kirt il?esi Meslek Y?ksekokulunda g?reve ba?layan Fuat Ayaz, "?ki y?ld?r buraday?m. ?htiya? sahibi aile ?ok oldu?u i?in, geldi?im g?nden bu yana yard?m etmek isteyenlerle ihtiya? sahipleri aras?nda k?pr? olup fayda sa?lamaya ?al??t?m. Bu yapt???m faaliyetlerden haberdar olan daha ?nce g?rev yapt??? T?rkeli il?esinde ?zel sekt?rde hizmet veren i?letme sahibi Nazl? han?m, kendi arkada? gruplar?nda el i?i ?rg? yaparak, haz?rlad?klar? atk? bere ve k??l?k giyeceklerini Do?u'da ihtiyac? olan ailelere ula?t?rmak istediklerini s?ylediler. Burada A?r?'n?n Ele?kirt il?esinin T?rkeli isminde bir k?y? var. isim karde?li?ini de katarak, o k?ydeki ilkokul ??rencilerinin tamam?na g?nderilen malzemeleri da??tt?k. Bunlardan hari? ihtiya? sahibi ailelere de ev erza?? market al??veri?i yaparak onlar? da da??tt?k" dedi.

Ayaz, "Bu iyilik hareketinde haz?rlad?klar? el eme?i g?z nuru ?r?nlerini bizlerle payla?arak gelecek nesle umut olan eski g?rev yapt???m yerde ki kalbi iyilik dolu t?m insanlara te?ekk?r ederim" ifadelerini kulland?.