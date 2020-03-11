İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskeleden denize atlayan şahsı polis kurtardı

Sinop’ta iskeleden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahsı polis kurtardı.

Sinop'ta iskeleden denize atlayarak intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahsı polis kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında yabancı uyruklu bir kişi, Sinop İskelesi'nden denize atlayarak intihara teşebbüs etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Polis memurları denize atlayarak vatandaşı kurtardı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.