İskorpit tezgahlarda

Kilosu 50 liradan satılan iskorpit zehirli olmasının yanı sıra temizlendiğinde lezzetli bir balık olmasıyla biliniyor.

Avlanması ve temizlenmesinin sırtındaki zehirli dikenler sebebiyle oldukça zor ve dikkat gerektirdiğini söyleyen ilçe balıkçılarından Hüseyin Metinkaya, “İskorpitin avlanmasının yanı sıra ağdan temizlenmesi de oldukça zordur. Ağdan çıkarttıktan sonra önce dikenlerini ve sonra derisini temizleyerek tezgaha koyarız. Satışa hazır hale gelene kadar çok emek veriyoruz. Bu nedenle fiyatı da diğer balıklara göre biraz pahalı. Emeğimize karşılık balıkseverlerin de bizlere daha anlayışlı olmasını bekliyoruz” dedi.

Zehrinin tedavisi için amonyak kullanılıyor

Etinin lezzetli olmasının yanı sıra denizdeki en zehirli balık türlerinden biri olmasıyla biliniyor. Dikenlerindeki zehir insan vücuduyla temas ettiğinde deride yanma, kızarıklık ve şişkinlik meydana getiriyor. Birkaç gün süren zehrin etkisini azaltmak için ilk tedavi olarak bölgeye amonyak sürülmesi öneriliyor.