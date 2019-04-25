İŞKUR vatandaşları uyardı

Sinop İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır, İŞKUR'un evde ev hizmetleri teşvikleri hakkında bilgilendirme yapılacağı konusunda evlere gidildiği veya randevu talebinde bulunulduğu ihbarı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sinop İŞKUR İl Müdürü Asaf Çalışır konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzün ismi kullanılarak kişilerin ev, cep ve iş telefonlarının arandığı, İŞKUR'un evde ev hizmetleri teşvikleri hakkında bilgilendirme yapılacağı konusunda evlere gidildiği veya randevu talebinde bulunulduğu ihbarı İl Müdürlüğümüze yapılmıştır. İl Müdürlüğümüzce şahısların ev ziyaretlerine gidilerek teşvikler konusunda bilgilendirme yapılmamakta olup, böyle bir uygulama için personel görevlendirilmesi bulunmamaktadır. İl Müdürlüğümüz tarafından uygulanan teşvikler ve programlar kamuya açık internet sitemizden www.iskur.gov.tr, facebook ve twitter adreslerimizden duyurulmaktadır. Oluşabilecek mağduriyetleri önlemek için yukarıdaki hususlara dikkat edilerek, vatandaşlarımızın bu konularda başka şahısların telefonlarına itibar etmemelerini, Müdürlüğümüzü arayarak veya şahsen gelerek bilgi almalarını önemle arz/rica ederiz” ifadelerine yer verdi.