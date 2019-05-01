İstanbul Anadolu Dağcılık Kulübü Sinop'ta

İstanbul Anadolu Dağcılık Kulübü üyeleri düzenledikleri Tarihi ve Turistik Yerler Gezisi kapsamında ‘Mutlu Şehir Sinop'u ziyaret etti.

Murat Aydın rehberliğinde gerçekleştirilen geziye 21 kişilik ekip, hem tarih hem de turistik gezi alanları bakımından dolgun bir şehir olan Sinop'u gezdi. Sinop'a hayran kaldıklarını belirten kulüp üyeleri yaptığı açıklamada, “Gerçekten anlatıldığı kadar güzelliğe sahip bir şehir. Turistik alanlarını gezdik, özellikle hepimiz Erfelek Tatlıca Şelaleleri'ne hayran kaldık” dedi.