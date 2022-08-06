İstanbul'dan geldiği Sinop'ta denizde cansız bedeni bulundu

Sinop'un Gerze ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilen şahsın bir süre önce İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Sinop'un Gerze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi. Bölgeye gelen polis ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından ceset, Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin bir süre önce İstanbul'dan Sinop'a gelen 55 yaşındaki Erdoğan Senay'a ait olduğu tespit edildi. Senay'ın iki gün önce yakınları tarafından kendisinden haber alınamadığı ve polise bildirildiği öğrenildi.