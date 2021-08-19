Jandarma ekipleri, selden etkilenen camiyi temizledi

Sinop'un Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen ilçeye bağlı Düzler Köyü Yılanlık Camisi'nde temizlik yaptı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde en büyük zararlardan biri de ilçeye bağlı Düzler köyünde yaşanmıştı.

Jandarma ekipleri, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı. Ekipler, aynı zamanda cami çevresinde çevre düzenlemesi yaptı.